Сославшаяся на ухудшение здоровья любовница Тарзана разгневала народ

Актрису Анастасию Шульженко, не так давно жаловавшуюся на тяжелые травмы после конфликта с Тарзаном, заметили развлекающейся в компании подруги — медиапродюсера Дианы Бичаровой. Судя по фото и видео в Instagram, девушки сначала сходили на шоппинг, а потом весело отдыхали в элитном ресторане.

К Шульженко сразу же возник вопрос: не выдумала ли она историю с черепно-мозговой травмой, поскольку ресторан не то место, где обычно проводят время тяжелобольные.

Актрисе пришлось ответить на выпады. Анастасия оправдывается, что даже больные иногда ходят перекусить в дружеской компании. «Я больна, а не мертва», — напоминает девушка злым языкам.

Напомним, Шульженко жаловалась, что пыталась поговорить с Сергеем Глушко (Тарзаном), но тот ее грубо оттолкнул, да так что девушка упала на пол и получила травму головы. Анастасия настаивала, что у нее диагностировали сотрясение мозга и ухудшение зрения, а также заставили лежать в больнице под капельницей.

Фото anastasiya. shulzhenko/Instagram

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