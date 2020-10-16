«Тихое сердце» со Сьюзан Сарандон и Кейт Уинслет: что еще посмотреть в кино с 22 октября

В четверг, 22 октября, в украинский прокат выходят шесть новых фильмов. Три из них сняты в Германии и предназначены для семейного просмотра. Это мультфильмы «Повелитель дракона» и «Возвращение гномов», а также фэнтези «Чудо-детки: Непутевые волшебники». Поклонники Сьюзан Сарандон и Кейт Уинслет смогут увидеть своих любимых актрис в драме «Тихое сердце». Еще два фильма — «Сын дьявола» и «Под наблюдением» — относятся к разряду ужастиков.

«Повелитель драконов»

(6+, Германия, Constantin Film, анимационный фильм для семейного просмотра, бюджет — 16,5 миллиона долларов)

Мультфильм является экранизацией одноименного фантастического романа известной немецкой писательницы Корнелии Функе. В поисках нового дома для своего рода молодой серебряный дракон, его подруга-кобольд и мальчик-сирота отправляются в невероятное путешествие через Гималаи. Их преследует дракон-убийца. История наполнена персонажами древних легенд и мифов. Снял картину Томер Эшед, для которого данная работа стала режиссерским дебютом. Съемки продолжались более двух лет.

«Чудо-детки: Непутевые волшебники»

(6+, Германия, Rat Pack Film Produktion, приключения, фэнтези)

Городок Краильсфельден прославился тем, что здесь находится одна из самых престижных в мире школ волшебства. Учатся в ней, безусловно, особенные дети. Попадает сюда и Влад — первый вампир, оказавшийся в городке. Но у него есть серьезная проблема. Мальчик не переносит вида крови! Согласитесь, для вампира это очень серьезное отклонение. Вскоре он выясняет, что в школе есть и другие дети со странностями, например, фея, которая боится летать, и оборотень, страдающий аллергией на шерсть животных. Эта троица превращается в настоящих друзей, которые не только пытаются справиться со своими недугами, но и бросают вызов некоторым правилам, установленным в Краильсфельдене. Снял фильм Тим Трагезер, раньше работавший в основном на телевидении (сериалы «Место преступления» и «Комиссар Лукас»). Главные роли исполнили юные актеры Аарон Киссиов, Арсени Бультманн и Ширли Фойринг. В Германии фильм вышел в прокат в январе 2020 года и собрал 2 миллиона долларов.

«Возвращение гномов»

(оригинальное название Die Heinzels — Rückkehr der Heinzelmännchen, в интернете известен как «Гномы в деле!») (0+, Германия, Akkord Film Produktion, анимационный фильм для семейного просмотра)

Кондитерская Тео вот-вот закроется. Всех клиентов переманил его главный конкурент, построивший рядом фабрику. Спасти Тео может только чудо. И оно происходит! К кондитеру заявляются три гнома, которые больше всего на свете хотят научиться печь всякие вкусности. Поначалу Тео не верит им и пытается прогнать, но потом понимает, что гномы, пусть они и озорники, говорят дело. Сняла мультфильм режиссер Уте фон Мюнхов-Поль, известная по своим предыдущим анимационным картинам «Заячья школа» и «Лаура Штерн и монстры снов». В Германии мультфильм собрал 2,9 миллиона долларов в прокате.

«Тихое сердце»

(оригинальное название Blackbird, в интернете известен как «Черный дрозд») (12+, США, Screen Media Films, драма)

Пожилая женщина узнает о том, что смертельно больна. Она собирает свою семью в загородном доме на прощальный уик-энд… Фильм является ремейком датской картины «Тихое сердце», вышедшей в 2014 году. Авторы поднимают проблему эвтаназии. Британский режиссер Роджер Мичелл («Ноттинг-Хилл») собрал вместе целое созвездие актеров. Главную роль исполнила Сьюзан Сарандон, лауреат премии «Оскар» («Мертвец идет»). Компанию ей составили обладательница «Оскара» Кейт Уинслет («Чтец»), Миа Васиковска («Алиса в Стране чудес»), Сэм Нил («Парк юрского периода»). Премьера фильма состоялась в сентябре 2019 года на Международном кинофестивале в Торонто. В прокат он выходит только теперь, спустя год.

«Под наблюдением»

(оригинальное название The Rental, в интернете известен как «Аренда» и «Кто не спрятался») (16+, США, IFC Films, триллер, фильм ужасов)

Две пары снимают на уик-энд дом на берегу моря, воспользовавшись услугами популярного сайта Airbnb. Отношения между решившими вместе отдохнуть достаточно запутанные. Это два родных брата, один из которых женат, другой живет с подругой. Но эта женщина нравится его брату. Романтическая поездка не задалась с самого начала. Встретивший гостей смотритель позволил себе расистские намеки в адрес одной из женщин. Потом арендаторы случайно выясняют, что в доме есть скрытые видеокамеры. Кто ведет за ними наблюдение, они не знают…

Картина стала режиссерским дебютом Дэйва Франко. Он написал сценарий совместно с Джо Свэнбергом. Главные роли исполнили Дэн Стивенс («Евровидение: История огненной саги»), Элисон Бри («Секретное досье»), Джереми Аллен Уайт (сериалы «Бесстыдники» и «Возвращение»), Шейла Ванд («Операция «Арго»). В США фильм собрал 2,9 миллиона долларов в прокате и стал одним из самых популярных на платных стриминговых сервисах. Картина получила лестные отзывы критиков. Франко заявил, что намерен снять продолжение.

«Сын дьявола»

(18+, Канада, Malefic Films, фильм ужасов, бюджет — 1 миллион долларов)

Сложно сказать, что заставило украинских прокатчиков покупать этот фильм, снятый еще в 2017 году. Он явно относится к картинам так называемой категории B, которые обычно снимаются сразу для выпуска на видеоносителях и в кинотеатры не попадают. Критики и зрители в Канаде и США, которые рискнули посмотреть этот фильм режиссера Майкла Мельски, отмечают небрежность буквально во всем. Даже в оригинальном трейлере в нескольких словах были допущены орфографические ошибки!

При этом история, за которую взялись создатели «Сына дьявола», действительно интересная. Действие происходит в полузаброшенном отеле, где сто лет назад располагался родильный дом для малоимущих женщин. Держали это заведение супруги, бывшие религиозными фанатиками. О родильном доме ходили страшные слухи, в итоге власти закрыли его. И это было на самом деле. Мельски снял фильм, в котором в это здание в наши дни попадает семейная пара, ждущая ребенка. Беременную супругу начинают мучить кошмары…

Трейлеры фильмов, вышедших в прокат на минувшей неделе смотрите здесь.

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