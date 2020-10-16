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Шоу-бизнес

Владимир Остапчук расплакался на свадьбе: подробности и фото с торжества

10:52 16 октября 2020
Владимир Остапчук и Кристина Горняк на свадьбе

Известный телеведущий Владимир Остапчук женился во второй раз. Он сыграл свадьбу с Кристиной Горняк, к которой ушел от первой жены Елены Войченко. Свадьбу справляли в загородном комплексе под Киевом, на открытой террасе. На торжество были приглашены только самые близкие родственники и друзья пары, всего 45 человек.

Молодые сначала поставили штампы о браке в ЗАГСе, о чем сообщила Кристина, назвав себя «миссис Остапчук», а затем состоялась трогательная церемония с клятвами уже перед гостями. К этому времени невеста сменила лаконичное белое платье на более торжественное, образ дополнила фатой.

Когда Остапчук впервые увидел ее в таком наряде, не смог сдержать слез. Он просто закрыл лицо руками и плакал. Впрочем, свою эмоциональность он анонсировал накануне свадьбы. Его растрогала встреча с ведущей церемонии.

«Она попросила рассказать о себе. Честно, я плакал. Опять переживаешь эти моменты…», — сказал ведущий шоу в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина».

Ранее Остапчук рассказывал, что их свадьба будет веселой и современной, без традиционных тостов и тамады.

Гости на свадьбе плясали под хиты заводной Верки Сердючки, жених зажигал с мамой звезды. Видео веселья показала в сториз Кристина.

Фото Instagram.com/kristygor, karavanistoriy

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