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Умер экс-участник культовой группы AC/DC

11:16 16 октября 2020
Пол Мэттерс

Скончался бывший участник культовой австралийской рок-группы AC/DC — бас гитарист Пол Мэттерс. Как сообщает издание The Sun, смерть была вызвана «проблемами со здоровьем, связанными с его рок-н-рольным образом жизни», которые дали себя знать в пожилом возрасте. О смерти музыканта, который в последние годы жил уединенно, сообщил в соцсети Facebook его друг Род Уэскомб.

Пол присоединился к основанной в 1973 году группе в 1975-м году, заменив басиста Ларри ван Кридта. Вскоре Пола уволил тогдашний лидер группы, вокалист и автор песен Бон Скотт. Место Мэттерса занял Марк Эванс. Сам Скотт скончался в 1980 году от сильного алкогольного опьянения в возрасте 33 лет. На его место пришел Брайан Джонсон.

Пол Мэттерс также выступал в составе группы Armageddon. В конце жизни он жил на пособие по инвалидности и не занимался музыкой.

Группа AC/DC считаются пионерами хард-рока и хеви-метала. Коллектив продал свыше 200 миллионов экземпляров альбомов по всему миру. В целом AC/DC является самой успешной и известной рок-группой из Австралии и одной из популярнейших в мире.

Мэттерс - вверху справа

Фото The Sun

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