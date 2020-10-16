Путин неожиданно попал под раздачу Юрия Лозы

Российский певец Юрий Лоза попытался донести до Владимира Путина, что к 40-летию творческой деятельности хотел бы получить не формальную благодарность, а нечто более материальное — например, звание заслуженного артиста. Об этом Лоза заявил в комментарии РИА Новости. По словам певца, документы на награждение уже год как готовы и ждут подписи Путина.

«Вот если бы президенту документы на звание „Заслуженный артист“ предложили подписать, было бы логичнее, как мне кажется. А так получается, что с точки зрения российской̆ культуры ничего более грамоты я не достоин» — возмущается Лоза.

Юрий Лоза последний свой студийный альбом записал еще в 2000 году и сейчас больше известен как «эксперт по всем вопросам». Музыкант охотно раздает комментарии СМИ и берется дискутировать не только на музыкальные темы. Так, Лоза предлагал рецепты лечения Юлии Началовой, комментировал вопросы экономики, резко критиковал коллег-музыкантов и песенные конкурсы.

Фото yury.loza.12/Facebook

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