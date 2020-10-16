Шэрон Стоун заявила, что больше не собирается заводить романы с мужчинами – и назвала причину

Американская кинозвезда Шэрон Стоун, считавшаяся секс-символом Голливуда в 1990-х годах, заявила, что завязала с мужчинами и наслаждается статусом одинокой женщины. Об это, как пишет издание The Mirror, 62-летняя Шэрон сказала во время интервью, которое у нее в рамках своего телешоу брала актриса Дрю Бэрримор. По словам Стоун, ей осточертели свидания. И что мужчины для нее «эмоционально недостаточно зрелы». Она отметила, что у нее уже есть трое детей, и ей не нужен еще один взрослый ребенок.

«Я покончила со свиданиями. Я нахожу людей неискренними и не стоящими моего времени. Мне больше нравится проводить время в одиночестве, а также с моими детьми и друзьями… Я не хочу неискренности, всякой чепухи и игр», — сказала звезда. По ее мнению, мужчины и женщины находятся на разных уровнях эмоциональной зрелости в том, что касается отношений между полами.

Еще в декабре прошлого года Шэрон пыталась найти новую любовь посредством приложения для знакомств Bumble, однако ее аккаунт заблокировали, поскольку сочли, что он «чересчур хорош, чтобы быть настоящим». Пользователи и администрация просто не поверили, что звезда такого уровня может искать партнера онлайн.

У Стоун не было серьезных отношений с 2019 года — после того, как она рассталась с итальянским экоактивистом, правозащитником и журналистом Энцо Курсио, который на десять лет моложе ее.

Актриса была дважды официально замужем, не считая нескольких помолвок, так и не закончившихся свадьбой. Ее первым мужем был телепродюсер Майкл Гринбург. Они поженились в 1984 году и развелись три года спустя. В 1998 году она вышла замуж за редактора газеты San Francisco Chronicle Фила Бронштейна. Они развелись в 2004 году.

У Стоун, которое в свое время пережила несколько выкидышей, есть трое приемных сыновей. Старшего Роэна она усыновила в 2000 году, когда еще была замужем за Бронштейном (после развода опекунство над ребенком получил Фил). В 2005-м Стоун усыновила Лэрда, а еще через год — Куинна.

Фото Instagram sharonstone

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