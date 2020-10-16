Бывшая жена рэпера Сереги шокировала рассказом об избиениях

Бывшая жена рэпера Сереги (Сергей Пархоменко) Полина Ололо, которая через суд пытается добиться права видеть своих сыновей, шокировала рассказазом о совместной жизни со звездой. В интервью в программе «Без комплексов» она откровенно рассказала о романе, семейной жизни и о том, почему Серега скрывает от нее детей.

Полина начала встречаться с музыкантом, когда ей было 19 лет. На тот момент Сергей был женат. Их отношения развивались стремительно. У пары родился сын Марк, а потом — Платон. Но Пархоменко не спешил вести мать его детей в ЗАГС. По словам Полины, она с детьми в основном жила в Крыму, а Серега приезжал к ним примерно раз в месяц.

Когда дети подросли, Серега перевез семью в Киев. Тогда он был судьей шоу «Х-Фактор». Полина говорит, что в тот период он начал ей изменять.

«Я открыла свою почту и увидела письма. Я не понимаю, чьи они… начинаю разбираться, и у меня просто волосы дыбом встали, от того, что там было написано. Та же история: я с ней не живу, мы спим в разных комнатах, нас связывают только дети… А потом его сдали все его друзья», — рассказала Полина в интервью Анне Олицкой.

Сам Серега отрицал измены, а в качестве доказательства предложили Полине официально оформить отношения.

«Но я отказала. Это было слишком. Такое предложение при таких обстоятельствах», — объяснила Полина.

Официально стать женой она согласилась, когда их младшему сыну Платону исполнился год. Но через два месяца, когда подготовка к свадьбе была в полном разгаре, неожиданно передумала выходить замуж. Официально они так и не оформили отношения.

По словам Полины, Серега не раз поднимал на нее руку.

«Однажды я была избита до полусмерти. Мы повздорили перед Новым годом. Я случайно нашла в его машине кробочку для кольца. Потянулась за ней, и услышала столько крика в свой адрес. Мы так разругались», — рассказала женщина.

Кольцо с черным бриллиантом в итоге ей досталось. Полина приняла его после того, как Сергей избил ее.

Причиной агрессии стала ревность. Якобы Сергею донесли, что жена ему изменяет с одним из участников «Х-Фактора».

«Он избивал меня несколько часов. Вся шуба была в крови, лицо в крови. Он забрал мой телефон, пока я потеряла сознание. Он писал всем: „Идите на х*й“. И после этого мой телефон выбросил в озеро. Я не помню, сколько раз я теряла сознание, сколько раз он бил меня по голове. Это было несчетное количество раз. Я орала так, но никто не отреагировал, водитель находился на втором этаже», — призналась Ололо.

После этого случая она еще почти два года продолжала жить с Сергеем. Они расстались после гастрольного тура по США.

«Просто вышли из самолета и разошлись в разные стороны. Не виделись несколько месяцев. У нас даже не было последнего разговора. Это был первый этап расставания. Потом мы начали нормально общаться, но исключительно как родители наших детей», — рассказала Полина.

Сейчас дети живут с Серегеем Пархоменко. Он снял документальный фильм, в котором показал свою позицию в войне за сыновей.

Фото Instagram.com polina_lola

199

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter