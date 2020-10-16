Post Malone получил девять премий Billboard: в Лос-Анджелесе прошло традиционное шоу

Вечером 14 октября в Лос-Анджелесе состоялась ежегодная церемония вручения престижной музыкальной премии популярного американского журнала Billboard. Шоу прошло традиционно — с красной дорожкой и яркими выступлениями на сцене. Пандемия COVID-19 все же внесла свои коррективы. Знаменитости появлялись в защитных масках и придерживались безопасной дистанции, а зал Dolby Theatre в Голливуде был пуст.

Организаторы церемонии почтили память знаменитого рок-гитариста Эдди Ван Халена, который скончался 6 октября в возрасте 65 лет от рака. На сцене весь вечер стояла на стуле любимая гитара музыканта. Кроме того, была показана нарезка его выступлений, в том числе на церемонии Billboard Awards 2015 вместе с сыном Вольфгангом.

Заставил плакать телезрителей известный певец и музыкант Джон Ледженд. Он исполнил балладу Never Break («Никогда не сдавайся»), которую посвятил своей жене Крисси Тейген. В конце сентября супруги пережили большое горе — их ребенок родился мертвым. «Я восхищен твоей силой в те моменты, когда жизнь бросает нам вызов…» — сказал Джон, обращаясь к супруге.

Деми Ловато превратила свое выступление в политический манифест. Она исполнила песню Commander In Chief («Главнокомандующий») и призвала американцев обязательно проголосовать 3 ноября, чтобы «вышвырнуть Дональда Трампа из Белого дома».

У Billboard Awards традиционно очень много номинаций. Назовем тех, кто получил награду в главных из них. Это Post Malone, Билли Айлиш, Гарри Стайлз, Jonas Brothers, BTS, Пинк, Элтон Джон, Канье Уэст, Шон Мендес и Камила Кабельо, Lizzo.

Триумфатором вечера стал Post Malone. Настоящее имя американского музыканта Остин Ричард Пост. Ему сего 25 лет. Он родом из Сиракуз, штат Нью-Йорк. Дебютировал в 2016 году. Post Malone удостоился девяти премий Billboard, включая столь престижные категории, как «Лучший исполнитель» и «Лучший певец». Остин исполняет разную музыку, но его любимым жанром является рэп.

Билли Айлиш получила три награды. Ее признали лучшим дебютантом и лучшей певицей. 18-летняя уроженка Лос-Анджелеса пришла на церемонию в мешковатом брючном костюме цвета хаки и такой же шляпе. Стиль «милитари» дополняла защитная повязка.

Легендарная Шер была приглашена организаторами церемонии с важной миссией — вручить почетную премию Icon Award знаменитому кантри-исполнителю Гарту Бруксу. 74-летняя певица была в черном мини-платье и чулках в сеточку. Icon Award вручается с 2011 года. До Брукса лауреатами премии становились Нил Даймонд, Стиви Уандер, Принс, Дженнифер Лопес, Селин Дион, Джанет Джексон, Мэрайя Кэри и Шер.

Певица из Денвера Lizzo (настоящее имя Мелисса Вивиан Джефферсон) стала победительницей в категории «Самый продаваемый исполнитель». 32-летняя рэп-дива была в коротком черном платье со словом Vote («Голосуй»), многократно написанном большими белыми буквами. Мелиссу тоже вряд ли можно отнести к сторонникам Дональда Трампа.

Самым ярким выступлением во время церемонии американские СМИ назвали номер певицы Doja Cat (настоящее имя Амала Ратна Дламини). Она исполнила попурри из знаменитого мюзикла «Чикаго», который в 2003 году завоевал шесть «Оскаров». В этом году Амала, которой 21 октября исполняется 25 лет, осталась без наград, однако в ее активе уже есть премия Billboard, шесть премий MTV и две премии «Выбор народа».

Напомним, в сентябре в США состоялась церемония вручения премии «Эмми» — самой престижной телевизионной награды в мире. Из-за пандемии COVID-19 это была самая странная церемония за всю историю существования премии.

Фото Instagram Post Malone

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