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Шоу-бизнес

Алина Гросу раскрыла правду о бизнесе бывшего мужа и рассказала о новых отношениях

15:51 16 октября 2020
Алина Гросу

Популярная певица и актриса Алина Гросу, пережившая развод, дала откровенное интервью Наталье Влащенко, в котором раскрыла правду о бывшем муже-альфонсе, контракте с Григорием Лепсом и новых отношениях.

С Александром Комковым она познакомилась в Москве во время учебы во ВГИКе. Сначала молодые люди просто дружили, а потом между ними возникли чувства. Пять лет они встречались, а летом 2019 года сыграли роскошную свадьбу в старинном замке в Вероне. Но их брак не продержался и года.

Алина пыталась найти баланс между карьерой и семьей, после работы на сцене «спускалась с высоких каблуков и шла на кухню». Говорит, их отношения просто изжили себя.

«Ему хотелось больше времени проводить с друзьями. Я начала больше погружаться в работу. Интересы поменялись. У меня все развивалось, я все время к чему-то стремилась. У него же были в основном только планы», — рассказала Алина.

По словам Гросу, характеристика «бизнесмен» слишком громкая для ее бывшего мужа. Он был совладельцем компьютерного клуба.

«Но по факту, это только название. В моем понимании бизнес — это что-то другое», — считает артистка.

Семью в основном содержала она, зарабатывая на съемках в кино.

Алина также прокомментировала слухи о романе с актером Романом Полянским. Кстати, он сопровождал ее на интервью. Однако об этих отношениях звезды высказывается весьма неоднозначно.

«Между нами тесная дружба. Выставлять что-то напоказ я больше не буду», — отметила Алина.

Ранее Алина Гросу раскрыла причины развода в интервью Кате Осадчей. В окружении Александра Комкова высказали свою точку зрения на разрыв.

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