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Шоу-бизнес

Бабкин наконец разродился долгожданным клипом на песню "Де би я"

17:05 16 октября 2020
Сергей и Снежана Бабкины

Музыкант Сергей Бабкин, у жены которого украли страницу в Instagram, выпустил долгожданный клип на трек «Де би я»! Поклонники ждали этого три года.

Ролик снят в стилистике романтического роадмуви — о свободе жить здесь и сейчас. В новой видеоработе Сергей путешествует к захватывающим локациям в Каменец-Подольский, в Хотин и Бакоту. Этим видео он признается в любви не только своей музе и жене, но и природе, стране и всему самому ценному, что имеет в своей жизни.

«Песня „Де би я“ послужила мостиком из одной моей музыкальной эпохи в другую. Тогда, в 2017-м, мы так и не сняли на нее видеоклип. И вот через три года она дождалась своей визуализации! И сейчас это видео именно такое, что лучше и не придумать. Просматривая его, я понимаю, что иногда стоит подождать. Эта песня о любимой женщине, о маме, об Украине, о Боге!
То путешествие, в которое мы отправились для съемок видеоклипа, позволило мне по-новому посмотреть на нашу страну. Я всегда любил и восхищался ею, посетил многие города Украины, но вся главная красота — за городами, между ними, там, где природа! Был поражен местами, которые мы посетили во время съемок. Как же это красиво! Если бы раньше посмотрел на фото, никогда бы не поверил, что это Украина! Я всегда был горд своей страной, но после этой поездки просто поражен тем, что увидел там, где мы побывали!» — прокомментировал премьеру Сергей.

Режиссерами и операторами видео выступил итальянский дуэт Bellone + Consonni Directors.

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