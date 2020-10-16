Алла Мазур рассказала, как обнаружила у себя рак и раскрыла подробности лечения

Бессменная ведущая ТСН Алла Мазур, поборовшая онкологическое заболевание, откровенно рассказала о болезни и поделилась подробностями лечения. Свою историю она раскрыла в интервью журналу Marie Claire.

Алла рассказала, что в 2019-м перед отпуском обнаружила в груди маленькую горошину, которая вовсе ее не беспокоила, и сразу обратилась к доктору. Тогда специалист не увидел опасности.

«Обратилась к врачу. Он направил меня на маммографию, которая ничего подозрительного не выявила. Спокойным было и УЗИ. Врач сказал, что я могу ехать на отдых, избегать солнца и прийти на повторную консультацию. Но я пришла раньше условленного времени, заметив, что уплотнение увеличилось. Сейчас думаю, что его рост спровоцировали стрессовые ситуации. Поэтому мой первый совет женщинам — защищайте себя от стресса. В нашей жизни его не избежать. Но занимайтесь йогой, выговаривайтесь с подругами, ищите позитив, вы у себя одна, и все болезни на самом деле от нервов», — сказала Алла Мазур.

Биопсия подтвердила опасения, у ведущей обнаружили рак груди. Но болезнь она приняла не как приговор, а как вызов, и мужественно вступила в борьбу. При этом Алла продолжала работать. Свой диагноз она озвучила публично. В первую очередь для того, чтобы поддержать других женщин, которые столкнулись с онкологией. Ведь порой им в силу разных обстоятельств и реалий нашей медицины приходится опускать руки.

Мазур также подчеркнула, что медицина, к сожалению, не всегда на стороне пациента. И за свое здоровье и жизнь реально нужно бороться.

«Врач зафиксировал, что горошина в груди увеличилась. И отправил меня на биопсию с подозрением на онко. И тут я столкнулась с реальностью нашей медицины. Из центра, куда меня направили по страховой, сообщили: „Специалист, который делает биопсию, сейчас в отпуске. Поэтому обратитесь к нам через месяц“. „Теперь понимаю, почему в Украине так много онкобольных“, — ответила я. И обратилась в другую клинику. Подобных историй много. Поэтому мой второй совет — не сдаваться. И даже если есть ощущение, что вас футболят, — искать других, более внимательных специалистов», — говорит Алла Мазур.

Фото: marykay.marieclaire.ua, instagram.com/allamazurofficia

326

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter