"Старый и тупой" изменщик Тарзан спел песню о любви и недоброжелателях
Изменивший певице Наташе Королевой Сергей («Тарзан») Глушко не выдержал нападок недоброжелателей в соцсетях и записал песню-видеообращение, в которой ответил на критику в свой адрес.
По его словам, он сам является автором музыки и слов.
«Как оказалось, я живу в раю,
Все молодые и безгрешные вокруг,
Носы везде красивые суют,
Посланья позитивные мне шлют.
Лишь я убогий, старый и тупой,
И развестись, мол, надо бы со мной,
Всегда подскажут, как мне поступить,
Лавирую, чтоб в вас не наступить».
В финальной части песни Глушко обратился к игре слов, сложив их особым образом, используя созвучия «Я женат» — «Я же Наташку лишь люблю» и «Я красив» — «Я красивее не найду», а в двух последних строчках составил фразы, которыми дал понять, что его не интересует чужое мнение о его личной жизни.
Напомним, любовницу Тарзана — актрису Анастасию Шульженко, не так давно жаловавшуюся на тяжелые травмы после конфликта с любимым, уличили в обмане. Ее заметили развлекающейся в компании подруги — медиапродюсера Дианы Бичаровой.33
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