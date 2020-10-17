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Шоу-бизнес

"Старый и тупой" изменщик Тарзан спел песню о любви и недоброжелателях

11:10 17 октября 2020
Сергей Глушко

Изменивший певице Наташе Королевой Сергей («Тарзан») Глушко не выдержал нападок недоброжелателей в соцсетях и записал песню-видеообращение, в которой ответил на критику в свой адрес.

По его словам, он сам является автором музыки и слов.

«Как оказалось, я живу в раю,
Все молодые и безгрешные вокруг,
Носы везде красивые суют,
Посланья позитивные мне шлют.
Лишь я убогий, старый и тупой,
И развестись, мол, надо бы со мной,
Всегда подскажут, как мне поступить,
Лавирую, чтоб в вас не наступить».

В финальной части песни Глушко обратился к игре слов, сложив их особым образом, используя созвучия «Я женат» — «Я же Наташку лишь люблю» и «Я красив» — «Я красивее не найду», а в двух последних строчках составил фразы, которыми дал понять, что его не интересует чужое мнение о его личной жизни.

 

 

Напомним, любовницу Тарзана — актрису Анастасию Шульженко, не так давно жаловавшуюся на тяжелые травмы после конфликта с любимым, уличили в обмане. Ее заметили развлекающейся в компании подруги — медиапродюсера Дианы Бичаровой.

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