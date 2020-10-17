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Шоу-бизнес

Наталья Могилевская поразила фанатов образом "в стиле осени 91-го"

16:19 17 октября 2020
Могилевская

Популярная певица Наталья Могилевская продолжает экспериментировать с имиджем. На своей странице в Instagram она опубликовала несколько новых фото. Свой лук артистка назвала «в стиле осени 91-го».

«Как вам новый мейк в стиле осени 91го?. Смотреть фото нужно под трек Tanita Tikaram „Twist in my Sobriety“. Хотя мы сегодня работали под божественную Rachell Ferrell. А что в вашем осеннем плейлисте? Советуйте!», — написал Могилевская.

Поклонники певицы осыпали ее комплиментами, отметив, удачный цвет губной помады. Но были комментарии с критикой, а также такие, которые Могилевскую не узнали в новом образе.

Напомним, 45 летняя Могилевская недавно сообщила, что стала задумываться о пластических операциях. Возможно, это связано с переменами в ее личной жизни.

Фото Instagram/nataliya_mogilevskaya

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Наталья Могилевская поразила фанатов образом "в стиле осени 91-го"

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