Наталья Могилевская поразила фанатов образом "в стиле осени 91-го"

Популярная певица Наталья Могилевская продолжает экспериментировать с имиджем. На своей странице в Instagram она опубликовала несколько новых фото. Свой лук артистка назвала «в стиле осени 91-го».

«Как вам новый мейк в стиле осени 91го?. Смотреть фото нужно под трек Tanita Tikaram „Twist in my Sobriety“. Хотя мы сегодня работали под божественную Rachell Ferrell. А что в вашем осеннем плейлисте? Советуйте!», — написал Могилевская.

Поклонники певицы осыпали ее комплиментами, отметив, удачный цвет губной помады. Но были комментарии с критикой, а также такие, которые Могилевскую не узнали в новом образе.

Напомним, 45 летняя Могилевская недавно сообщила, что стала задумываться о пластических операциях. Возможно, это связано с переменами в ее личной жизни.



Фото Instagram/nataliya_mogilevskaya

162

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter