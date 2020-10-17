Ники Минаж рассекретила пол своего первенца

Американская рэперша и исполнительница хип-хопа Ники Минаж, которая недавно стала мамой, сообщила в Instagram, что родила сына. С пополнением в семье 37-летнюю артистку поздравили звездные коллеги.

«Спасибо Queen B, Kim & Ye, Riccardo Tisci, Winnie, Karol и всем, кто прислал добрые пожелания в это время. Для меня это значит весь мир. Я так благодарна и влюблена в своего сына. Безумно влюблена. Мой любимый мальчик- самый любимый во всем мире», — написал рэперша.

Имя ребенка, как и его первые фото, новоиспеченная мама держит в тайне.

Напомним, ребенка Ники Минаж (настоящее имя Оника Таня Мараж) родила от мужа рэпера Кеннета Петти, с которым официально зарегистрировала отношения в октябре 2019 года.

Известно, что Кеннет Петти отбывал заключение за попытку изнасилования 16-летней девушки в 1995 году, а в 2002 был приговорен к 10 годам тюрьмы за то, что выстрелил в мужчину, который скончался от полученных травм. Петти вышел на свободу досрочно.

Фото Instagram/nickiminaj



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