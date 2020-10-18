«Ничего толком не поняла, но…» Олег Винник заинтриговал «хитом»
Переболевший коронавирусом Олег Винник опубликовал на своей странице в Facebook закулисное видео со съемок украинской комедии «Скажене весілля 3».
«Що за пісня? Наспівав. а коли послухав, зрозумів — ХІТ!», — написал певец.
Поклонники артиста засыпали его комплиментами за талант, «переливы голоса», умение подать себя. Певцу желают здоровья и ждут от него новых песен.
Напомним, из-за коронавируса Винник вынужден был отказаться от участия в шоу «Танці з зірками», где он выступал в паре с танцовщицей Алена Шоптенко.
Фото скриншот facebook.com/Olegg.Vynnyk.official
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