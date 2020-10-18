«Настя хотела сделать тебе сюрприз»: Баскова шокировали известием от Заворотнюк

Российский певец Николай Басков на шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей» был очень удивлен словами ведущего об Анастасии Заворотнюк.



В передаче показывали отрывок из очень популярного фильма начала 2000-х «Моя прекрасная няня», в котором Заворотнюк, игравшая няню Вику, с восторгом слушает песню Баскова «Шарманка», говорит, что безумно любит артиста и падает в кресло, когда в этот момент в комнату, напевая, с цветами входит сам певец.



После этого Малахов сказал, что Анастасия Заворотнюк хотела во время передачи позвонить Баскову.



Слова Малахова «Настя хотела тебе сделать сюрприз и позвонить в эту студию» вызвали несказанное удивление певца. Как известно, актриса уже два года борется с опухолью мозга.



Малахов спросил у Баскова, какие бы слова поддержки он хотел передать актрисе, чтобы поддержать ее.



По словам Баскова, он как никто другой понимает то, что происходит с Заворотнюк, ведь такое же случилось с его близким человеком. Он записывал для Анастасии несколько видео, в которых пытался поддержать и помочь ей.



«Я Насте хочу от всего сердца пожелать самого главного и сказать ей, что она нужна! Нам нужна! Красивая, зажигательная, яркая, всегда жизнерадостная! Я хочу, чтобы несмотря ни на что, она не опускала руки. Люди, которые борются с тяжелым недугом, не опускают руки и ставят перед собой определенную цель, — бывает, случаются великие чудеса. Как только человек опускает руки и говорит, что он устал от этого или от другого, то Вселенная на это реагирует», — сказал Басков.



«Насте я хочу сказать, что внутреннее ощущение радости, от того, что есть новый день, что есть люди, которые любят, ждут, хотят, чтобы она была такая же улыбчивая, с такими же сияющими глазами. Настюш, мы все тебя любим и хотим, чтобы ты знала, что ты нужна и что по первому твоему зову мы будем счастливы оказаться рядом с тобой. До новых встреч», — так Басков закончил свое обращение к актрисе и другу.

Напомним, на днях Николай Басков отметил свое 44-летие. Пародист Максим Галкин не удержался, чтобы не подшутить над другом. Галкин записал видео, где спародировал пафосные ролики приятеля в Instagram.

Фото скриншот видео YouTube



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