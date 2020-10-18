Лобода в прозрачном бюстгальтере поздравила себя с 38-летием

Певица Светлана Лобода, которая 18 октября отмечает день рождения, решила отметить праздник романтической фотосессией. Для Instagram певица запечатлела себя в ванной, в лепестках роз и с бокалом вина.

Не обошлось и без эпатажа — для фотосессии Лобода выбрала откровенный бюстгальтер, практически ничего не скрывающий.

Светлана призналась, что в день своего 38-летия счастлива как никогда, потому что все мечты уже исполнились.

«Сегодня я счастлива, как никогда. И пусть это чувство продлится как можно дольше! У меня есть все, о чем я мечтала… и даже больше. У меня есть вы, ваша любовь, обожаемая семья. У меня есть ты», — написала певица.

Напомним, незадолго до дня рождения Лобода сменила имидж: укоротила волосы, оставив длину до плеч. Новый стиль Светланы сильно отличается от образа, использованного в последнем клипе.



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