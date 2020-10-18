28.29 / 28.41 33.01 / 33.26
Киев: +9
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Эшли Грэм предстала перед всеми «голой большой девочкой»

18:59 18 октября 2020
эшли грэм

Американка Эшли Грэм, всемирно известная модель plus-size, показала, как выглядит спустя девять месяцев после рождения первенца. 18 января 2020 года Эшли стала мамой, а 18 октября опубликовала откровенное фото в домашней обстановке и подписала его: «Голая большая девочка».

Модель продемонстрировала, что решила не сводить с тела следы растяжек, появившиеся во время беременности. Тем самым Эшли подтвердила, что по-прежнему верна принципам бодипозитива: любое человеческое тело красиво, и важно научиться принимать его.

30 октября Эшли Грэм исполнится 33 года, а в модельный бизнес Эшли пришла 20 лет назад. Грэм является участницей движения «Health at Every Size» («Здоровье в любом размере») и, появляясь в телевизионных шоу, не упускает случая поговорить о табуированных темах: о целлюлите, о весе, о разных типах женских фигур.

Грэм является обладательницей 16 американского размера (приблизительно соответствует украинскому 54-му) и не приветствует, когда в разговорах о ее параметрах используют термин «большой размер». Модель предпочитает оперировать категорией «плюс сайз» или «размер Эшли Грэм».

Фото ashleygraham/Instagram

277

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Бой Василий Ломаченко&nbsp;— Теофимо Лопес

Ломаченко — Лопес: видео боя

Василий Ломаченко и Теофимо Лопес

Ломаченко — Лопес: онлайн-трансляция боя за титул абсолютного чемпиона мира

Стерненко

«Держу кулаки, чтобы и Усик все проиграл»: Стерненко обрадовался поражению Ломаченко

усик

Усик отреагировал на поражение Ломаченко стихами — не своими

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер