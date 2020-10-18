Эшли Грэм предстала перед всеми «голой большой девочкой»

Американка Эшли Грэм, всемирно известная модель plus-size, показала, как выглядит спустя девять месяцев после рождения первенца. 18 января 2020 года Эшли стала мамой, а 18 октября опубликовала откровенное фото в домашней обстановке и подписала его: «Голая большая девочка».

Модель продемонстрировала, что решила не сводить с тела следы растяжек, появившиеся во время беременности. Тем самым Эшли подтвердила, что по-прежнему верна принципам бодипозитива: любое человеческое тело красиво, и важно научиться принимать его.

30 октября Эшли Грэм исполнится 33 года, а в модельный бизнес Эшли пришла 20 лет назад. Грэм является участницей движения «Health at Every Size» («Здоровье в любом размере») и, появляясь в телевизионных шоу, не упускает случая поговорить о табуированных темах: о целлюлите, о весе, о разных типах женских фигур.

Грэм является обладательницей 16 американского размера (приблизительно соответствует украинскому 54-му) и не приветствует, когда в разговорах о ее параметрах используют термин «большой размер». Модель предпочитает оперировать категорией «плюс сайз» или «размер Эшли Грэм».

Фото ashleygraham/Instagram

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