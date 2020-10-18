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Макаревич вооружил жену и отправил убивать рыбу

20:08 18 октября 2020
макаревич с женой

Андрей Макаревич с женой Эйнат Кляйн показали, как осваивают навыки подводной охоты. Супруги отдыхают на Каспии в Астраханской области. Кляйн призналась, что пока что подстрелить ей никого не удалось. Более того, даже перезарядка ружья под водой представляет проблему.

«Подводная охота — это что-то сродни фотоохоте, только еще и очень холодно, — поделилась впечатлениями Кляйн в Instagram. — Никого не убила: то ли подсознанию таки было их крайне жаль, то ли стреляю я уже не столь метко, как все еще думают обо мне в родном тире… Если кто-то знает, как можно научиться легко перезаряжать это … ружье под водой, не утонув, я буду чрезвычайно признательна».

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Напомним, жена Макаревича Эйнат Кляйн владеет собственной туристической компанией и в докарантинные времена занималась организацией туров. В этом году, учитывая закрытые границы, Кляйн и Макаревич решили провести отпуск в поездках по регионам РФ.

Фото makar.info, Einat Klein/Facebook

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