Малахов с женой – следующие? Королева обрушилась на «злобных ТВ-клоунов»

Певица Наташа Королева полагает, что будет не единственной жертвой телевизионщиков. После того, как ее семейная жизнь стала предметом обсуждения на телешоу, Королева полагает, что следующей жертвой медиабуллинга станет семья Андрея Малахова.

Фото Малахова с супругой появилось в подборке тех счастливых пар, на которых, как считает Королева, могут организовать медиаатаку.

Певица призывает прекратить буллинг артистов ради рейтинга телеканалов. «Кто следующий? Чья семья будет унижена и растоптана организаторами телешоу… Одумайтесь! А если и к Вам в дом залезут эти злобные клоуны? Уберите грязные лапы от наших семей!!!» — заявила она.

Напомним, Малахов в истории с семейным скандалом Наташи Королевой и Тарзана повел себя двояко. Сначала ведущий предупредил Королеву, что она стала объектом внимания телевизионщиков, но позднее пригласил в эфир разрушительницу семейного счастья Наташи.

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