Алексей Панин жутковато пошутил с собакой

Российский актер Алексей Панин, похоже, делает все возможное, чтобы публика не забыла скандальные видео с собакой. На своей странице в Instagram Панин опубликовал фото с щенком и подписал этот снимок «Завтрак с любимой девушкой!».

Подписчики Панина в большинстве своем оценили шутку, но были и те, кто посчитал юмор слишком тонким. Учитывая, что из народной памяти еще не стерся мэм «собака Панина», актеру намекнули, что публиковать такие шутки слишком рискованно.

Напомним, в 2016 году на российском ТВ было продемонстрировано видео эротического характера с участием мужчины и собаки. Панин утверждал, что на видео не он, а некий подставной актер, и обещал подать в суд на телевизионщиков. Несмотря на эти опровержения, за Паниным закрепился имидж человека со странностями.

В дальнейшем актер дал новый повод причислить себя к неадекватам. В интернете распространялись видео, на которых актер гуляет по улице в одном белье, дебоширит на борту самолета. Летом 2020 года Панина призвали уйти с похорон из-за неподобающих речей о покойном.

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