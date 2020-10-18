У Лободы заметили обручальное кольцо

Кольцо с бриллиантом, которое продемонстрировала певица Светлана Лобода во время последней фотосессии, дизайном очень похоже на классическое украшение, которое надевают в честь помолвки, а стоимость подобного изделия может доходить до 1,5 млн долларов. Так охарактеризовала кольцо дизайнер ювелирных украшений Дина Джафарова в комментарии kp.ru.

Дизайнер утверждает, что драгоценные камни на кольце — это 10-каратный бриллиант огранки Emerald и два дополнительных бриллианта огранки Baguette.

«Цвет центрального бриллианта на кольце у Светланы прекрасен! Невооруженным глазом видно, что камень белоснежный. По характеристикам не ниже G, а скорее всего F… Центральный бриллиант в этом кольце однозначно можно отнести к категории коллекционных камней», — говорит специалист.

Джафарова называет кольцо ювелирным шедевром из-за сочетания камней: «Они идеально дополняют друг другу и создают эффект растягивания блеска от центрального бриллианта к краям». Стоимость такого изделия может превышать миллион долларов. «Если делал частный ювелир, то около 800 тысяч долларов. А если кольцо известного бренда, то оно будет стоить примерно полтора миллиона долларов», — считает дизайнер.

Напомним, 18 октября Лобода празднует свое 38-летие и в честь праздника устроила романтическую фотосессию в ванной на фоне красных роз.

Как сообщали «ФАКТЫ», Светлане Лободе приписывают роман с музыкантом Тиллем Линдеманном. Певица снялась в клипе на песню Frau und Mann.

Фото lobodaofficial/Instagram

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