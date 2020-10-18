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Петросян покрестил сына

22:41 18 октября 2020
ваган

Российский юморист Евгений Петросян и его новая жена Татьяна Брухунова покрестили сына. О состоявшемся церковном таинстве в жизни маленького Вагана Брухунова упомянула в Instagram, когда рассказывала, как подбирает наряды малышу.

«В детских вещах я адепт чистых линий, простого кроя, благородных тонов и 100% натурального состава… Ах, если бы вы только могли увидеть в каком ажурном комбинезоне сын был в день своего крещения (до Священного обряда). Настоящий ангел, покоривший всех вокруг», — рассказала Брухунова.

Петросян с новой женой до последнего скрывали свою свадьбу, а потом и рождение ребенка. Сына Вагана пара показала, лишь когда мальчику исполнилось шесть месяцев. Брухунова объяснила, что не считает свои фото времен беременности подходящими для публикации в сети. «Шифровка — мое второе имя», — добавила она.

Фото bruhunova/Instagram, petrosyanevgeny/Instagram

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