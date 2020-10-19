Шок Сердючки и признание Петрожицкой: самые яркие моменты восьмого эфира «Танців з зірками»

Восьмой эфир популярного шоу «Танці з зірками» («1+1») был посвящен Верке Сердючке. Все пары выходили на паркет под треки знаменитой артистки. Сама же Верка стала четвертым судьей очередного выпуска. Напомним, в минувшем эфире в зоне риска оказались пары Надежды Мейхер и Ольги Фреймут. Но по решению судей, ни одна из них так и не покинула паркет.

Открыл вечер совместный танец всех участников проекта под зажигательный хит Сердючки «Хорошо». Зал скандировал: «Вера!» «Что вы как дурачки», — застеснялась Верка, появившись в зале.

Первыми на паркет вышла пара Юли Саниной и Дмитрия Жука.

- Я знакома с Андреем Данилко лично, — рассказала Юля. — Когда-то он мне предложил попробовать себя в юмористическом направлении. Я так и сделаю.

Джайв пара танцевала под хит «Хорошо красавицам, они всем нравятся».

— Идеальное начало, — остался доволен Влад Яма. — Классные акценты и движения.

— Обратите внимание на ваши бедра, — посоветовала Екатерина Кухар.

— Я от вас ждал большего, — заметил Григорий Чапкис. — Но то, что вы станцевали, тоже хорошо.

— Бомба! — заключила Верка Сердючка.

Участников проекта на балконе поддерживала певица и телеведущая Ольга Горбачева.

Судьи поставили паре 38 баллов.

— Наш танец сегодня — зажигательный и веселый джайв, — рассказала «ФАКТАМ» Юля Санина, — Сегодня мы все находились в городе Верки Сердючки, а именно наша пара — в молодежном баре, где отдыхали красотки. Номер получился веселый и в то же время сложный хореографически.

Пара Сергей Танчинец и Яна Цыбульская приготовили хип-хоп на песню Сердючки «Лаша тумбай».

— Планирую победить, — признался Сергей, выходя на паркет.

Яркая постановка вызвала восторг зала.

— Я тобой горжусь, — сказала Верка, обращаясь к Сергею. — Молодец!

— Вы довели хип-хоп до концертного номера, — восхитился Григорий Чапкис.

— Все было стильно, — признал Влад Яма. — Я почти не заметил ошибок.

— Вы выглядели как выжатый лимон, — осталась недовольна выступлением пары Екатерина Кухар.

Судьи поставили паре 35 балов.

Ольга Фреймут и Илья Падзина готовили к очередному эфиру танго.

— Мы с Андреем очень похожи, — сказала Оля. — Оба заложники одной роли. Мой номер будет о боли в середине человека. В этом шоу я хочу победить саму себя.

Танго пара исполнила под хит «Гоп-гоп».

— Вижу, что вы начали работать, — сказал Влад. — Становится все лучше.

— Это был сюжетный номер, — признал Чапкис. — Я прощаю вам все ваши ошибки.

— Вы раскрылись как актриса драматического театра, — заметила Екатерина Кухар и подарила Ольге ключ от «безумия».

— Всегда хотела заступиться за Олю, — заметила Верка Сердючка. — Странно, почему вы, Оля, все время проситесь на «1+1», вы же уже здесь!

— Просто никак в это не поверю, — ответила Фреймут.

Судьи поставили паре 33 балла.

Пара Дарьи Петрожицкой и Игоря Голуненко приготовили фокстрот на хит «Если вам немного за тридцать».

— Я нахожусь в этом шоу, чтобы стать звездой и найти своего принца, — призналась Дарья.

— В вашем номере было слишком много монументализма, — сказала Екатерина Кухар. — Начните, наконец, посещать репетиции.

— Молодцы! — поддержала Дарью Верка Сердючка. — Не слушайте никого.

— Классные образы, — признал Влад Яма. — Ваша пара может танцевать, но надо больше хореографии.

— Это был маленький спектакль на две минуты, — сказал Григорий Чапкис.

Судьи поставили паре 32 балла.

Сергей Мельник и Аделина Дели признались, что тренируются по 12 часов в день.

- Я хочу добиться победы в этом проекте, — сказал Сергей.

Фьюжн пара исполнила под хит Сердючки «Я попала на любовь».

— Это было неожиданно и сексуально, — оценила выступление Сердючка.

— Было круто, — признал Влад Яма.

— Танец для вас стал даже сексом, — сказала Екатерина Кухар. — Вы обошли всех своих соперников.

Судьи поставили паре 39 баллов.

— Настрой перед выходом на паркет у нас был боевой, — признался «ФАКТАМ» Сергей Мельник. — Мы уже перешагнули экватор проекта и понимаем, что легко не будет, поэтому готовились как никогда максимально. Я думаю, что на этой неделе мы тренировались больше, чем все предыдущие недели. Наш танец получился очень насыщенный — много сложных поддержек. Это было похоже на фильм «Супер Майк» — немного эротики, стрипденса плюс танго, ча-ча и сальса. Ведь фьюжн — это такой собирательный стиль танца, мы не боимся экспериментировать.

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк подготовили танго на песню «Тук-тук-тук».

— Я готова вырвать паркет, — предупредила Надя. — Правда, иногда даже мое тело говорит мне, что надо остановиться. Но я не остановлюсь.

— Это лучшее танго из того, что я здесь видел, — восхитился Григорий Чапкис.

— Когда ты танцуешь, я схожу с ума, — шокировала признанием Сердючка.

— Вновь идеально, — подтвердил Влад Яма.

Судьи поставили паре 38 баллов.

Пара Санты Димопулос и Макса Леонова готовили к очередному эфиру диско под хит «Дольче Габбана».

— Для меня этот проект — возвращение на большой экран, — призналась Санта.

— Ваш танец — совершенство вкуса и элегантности, — восхитилась номером Екатерина Кухар.

— А я разочаровался, — сказал Григорий Чапкис. — Почему вы взяли этот номер? Диско не танцевали парами!

— Я тоже помню дискотеки, — поддержала пару Сердючка. — И танцевала в паре. И мне ваш танец понравился.

Судьи поставили паре 37 баллов.

Известно, что Позитив и Юля Сахневич заболели коронавирусом. По правилам проекта пара, пропустившая два эфира, дисквалифицируется. Но вместо пары Позитива на паркет вышли Арам Арзуманян и Тоня Руденко, поддержавшие своих друзей. Пасодобль Арам и Тоня исполнили под хит «Я тихо шла», а подготовка к танцу заняла всего один день.

— Это лучший танец Позитива за все время проекта, — пошутил Влад. — Я наслаждался вашей техникой.

— Танец получился, — поддержал пару Григорий Чапкис.

Судьи оценили выступление пары на 36 баллов — все они пошли на счет Позитива и Юли.

В минувшем эфире Ольга Фреймут бросила вызов Екатерине Кухар, предложив станцевать вместе и сразиться в сексуальности. Оля — в образе белого лебедя, а Катя — черного.

— В минувших сезонах Маша Ефросинина бездарно танцевала в образе белого лебедя, — сказала Оля. — У меня все будет иначе.

Выступление вызвало восторг зала и Верки Сердючки с мамой. Под впечатлением от танцев, мама пригласила на паркет Григория Чапкиса и пустилась с ним в пляс.

— Я должен признаться, — неожиданно заявил Чапкис. — Мы с мамой были уже знакомы как-то на отдыхе. Вера — ты моя дочь!

— Папа! — воскликнула Верка, кинувшись на паркет.

Перед объявлением результатов зрительского голосования Верка Сердючка спела хит «Make it rain champagne».

В зоне риска оказались пары Ольга Фреймут и Илья Падзина, Позитив и Юля Сахневич. Им пришлось танцевать джайв «за жизнь».

Верка Сердючка отдала свой голос за Олю Фреймут. Григорий Чапкис — за Позитива. Екатерина Кухар поддержала Олю. Решающий голос был у Влада Ямы и он отдал его Фреймут. Шоу покинула пара Позитива и Юли Сахневич.

— Спасибо Араму и Тоне за то, что вы нам помогли, — сказала, прощаясь, Юля. — Здоровье — главное, что есть в нашей жизни.

— Спасибо всем, кто делает это шоу, — поддержал Юлю Позитив. — Оно научило меня быть сильным. Всем здоровья!

Фото tanci1plus1/Instagram

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