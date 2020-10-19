Бабы-Ежки и тарелка ягод: Лобода показала видео с дня рождения

Певица Светлана Лобода, 18 октября отметившая день рождения и выложившая в соцсети романтическую фотосессию, показала фолловером массу видеороликов, снятых во время празднования.

Кадры размещены как в сториз на Instagram певицы, так и на этом Telegram-канале.

На одном из них Светлана Лобода поет и танцует на сцене, а музыканты наряжены пиратами, хотя их маски больше напоминают о сказочном персонаже — Бабе Яге…

На другом — "танцует" большая тарелка с крупными ягодами: клубникой, малиной, ежевикой и голубикой.

Напомним, что незадолго до дня рождения певица была вынуждена обратиться к медикам — ее беспокоили сильные боли в спине. Светлана Лобода призналась, что ей пришлось сделать МРТ, которого она очень боится, поскольку некомфортно чувствует себя в замкнутых пространствах. Похоже, что проблема с копчиком возникла из-за нагрузок — тренировках и выступлений на высоких каблуках. Позже она успокоила фанатов — особых проблем медики не обнаружили.

Фото Светланы Лободы из соцсетей.

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