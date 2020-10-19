28.26 / 28.46 32.96 / 33.37
Киев: +7
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Звезда «Счастливы вместе» женился

11:15 19 октября 2020
Виктор Логинов и Мария Гуськова

Исполнитель роли Гены Букина в сериале «Счастливы вместе» Виктор Логинов женился в четвертый раз. 45-летний актер связал себя узами законного брака с молодой коллегой — 22-летней актрисе Марией Гуськовой. Избранница Логинова на пять лет моложе его дочери.

Влюбленный расписались в Санкт-Петербурге 18 октября. Об этом сообщил Виктор Логинов в Instagram, опубликовав в сториз фото и видео свадьбы.

После церемонии росписи влюбленные вместе с немногочисленными друзьями отправились гулять по Питеру.

Также видео со свадьбы показала Мария Гуськова.

Люби меня люби.

Допис, поширений Мария Гуськова (@___guskova___maria___)

Напомним, для Виктора это уже четвертый брак. Первый раз он женился в 1994 году, в браке родилась дочь Анна. Вторая жена родила актеру сына Дмитрия. Третий брак продлился десять лет, супруга Ольга родила Логинову сыновей Александра и Ивана.

Фото, видео Instagram.com/loginov_victor, ___guskova___maria___

285

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Оля Полякова

«Вырежу всю семью»: Оля Полякова ужаснулась дочери и вспомнила «чеченский аул»

Анастасия Шульженко

Попавшая в скандал с Тарзаном актриса поразила физической формой

Бой Василий Ломаченко&nbsp;— Теофимо Лопес

Ломаченко — Лопес: видеообзор боя

Алима

Девушка получила жуткие ожоги лица и тела, когда у нее на голове вспыхнул шампунь от вшей

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер