Звезда «Счастливы вместе» женился

Исполнитель роли Гены Букина в сериале «Счастливы вместе» Виктор Логинов женился в четвертый раз. 45-летний актер связал себя узами законного брака с молодой коллегой — 22-летней актрисе Марией Гуськовой. Избранница Логинова на пять лет моложе его дочери.

Влюбленный расписались в Санкт-Петербурге 18 октября. Об этом сообщил Виктор Логинов в Instagram, опубликовав в сториз фото и видео свадьбы.

После церемонии росписи влюбленные вместе с немногочисленными друзьями отправились гулять по Питеру.

Также видео со свадьбы показала Мария Гуськова.

Напомним, для Виктора это уже четвертый брак. Первый раз он женился в 1994 году, в браке родилась дочь Анна. Вторая жена родила актеру сына Дмитрия. Третий брак продлился десять лет, супруга Ольга родила Логинову сыновей Александра и Ивана.

Фото, видео Instagram.com/loginov_victor, ___guskova___maria___

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