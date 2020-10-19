«Вырежу всю семью»: Оля Полякова ужаснулась дочери и вспомнила «чеченский аул»

Певица Оля Полякова, продолжающая оправдываться за свой концерт в Харькове во время пандемии коронавируса, в беседе с младшей дочкой Алисой ужаснулась ее «кровожадности» и вспомнила «чеченский аул».

Видео певица выложила в сториз в Instagram — ролики можно посмотреть здесь.

Оля Полякова записала видео в косметической маске, пояснив, что у нее скоро начнутся съемки, и поинтересовалась у едущей вместе с ней в машине Алисы, что именно они снимают сейчас. На что та ответила: «Мы будем снимать то, как я разоблачила Андрея».

Оказывается, девочка «засекла» парня старшей дочки Поляковой Маши прогуливающимся «за ручку» с другой девушкой. «Я ему такое сделала, что девочка ушла. А он офигел».

Оля Полякова уточнила у дочки, о чем, собственно, шла речь, а та ответила: «Я ему сказала, что если он еще так будет делать, то я вырежу его семью… Да, всю семью. Это — за сестру».

«Боже мой, Алиска, ты случайно не из чеченского аула», — ужаснулась певица.

Фото — скриншот видео на страничке Оли Поляковой в соцсетях.

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