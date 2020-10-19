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Шоу-бизнес

Пасынок Маши Распутиной отсидел в тюрьме

11:49 19 октября 2020
Роман Захаров

У певицы Маши Распутиной объявился родственник. Некий Роман Захаров, выступая на телевидении, объявил, что является пасынком артистки — якобы Распутина уже 21 год в отношениях с отцом Романа.

С самой Распутиной Роман общался мало. «Я не считаю ее мачехой, я считаю ее женщиной своего отца», — заявил он.

О себе Роман рассказал, что ему 42 года, он дважды сидел в тюрьме за потасовки в ночных клубах. Суммарно Захаров провел в СИЗО и в заключении четыре с половиной года. После освобождения вместе с отцом занялся спиртовым бизнесом.

Также Роман пооткровенничал, что является отцом 27 детей, но официально признал только пятерых, дал свою фамилию сына и четверым дочкам, но алименты вообще никому не платит.

Фото скрин видео НТВ

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