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Шоу-бизнес

Попавшая в скандал с Тарзаном актриса поразила физической формой

12:15 19 октября 2020
Анастасия Шульженко

Актриса Анастасия Шульженко, ставшая причиной раздора в семье Наташи Королевой и Тарзана и жаловавшаяся на здоровье после того, как ее толкнул Сергей Глушко, похоже, находится в отличной физической форме.

Так, на своей страничке в Instagram она выложила фото достаточно тяжелого трюка, который актриса выполняет на коне. Анастасия Шульженко «зависла» над лошадью, опираясь лишь на согнутые руки.

«Мне срочно нужны тренировки! Хочу чувствовать себя живой!» — так прокомментировала фото Шульженко.

Ее трюк не прошел мимо внимания фолловеров: «Ух ты!», «Молодец девочка! Удачи тебе», «Ого! Очень эффектно! И неожиданно», «Молодец».

Ранее в сеть попало видео встречи Шульженко с Тарзаном, который толкнул актрису. Да так, что та упала. После адвокат Анастасии заявлял, что актриса сняла побои и что у нее обнаружили черепно-мозговую травму.

Фото Анастасии Шульженко из соцсетей.

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