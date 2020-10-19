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Шоу-бизнес

«Бездарно танцевала»: Фреймут прошлась по Ефросининой

12:26 19 октября 2020
Оля Фреймут

Телеведущая Оля Фреймут в минувшем эфире «Танців з зірками» не упустила возможности задеть свою бывшую коллегу Машу Ефросинину. Оля вышла на батл с судьей шоу, балериной Екатериной Кухар в образе белого лебедя. Перед танцем она одарила «комплиментом» Машу, которая во время участия в шоу также примерила на себя образ лебедя, и назвала ее танец бездарным.

«В минувших сезонах Маша Ефросинина бездарно танцевала в образе белого лебедя. У меня все будет иначе, — сказала Оля перед выходом на паркет.

Но и танец Оли сложно назвать идеальным. Под видео пользователи оставляют много критических замечаний в адрес Фреймут.

Фреймут отличилась на проекте перепалками с Екатериной Кухар. Также она «обменялась любезностями» с Ефросининой, когда она была звездной ведущей на балконе и поддерживала участников «Танців». Тогда Маша упрекнула Олю в неискренности.

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