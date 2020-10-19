Обрадовавший фанатов «тизер» к новому «Крепкому орешку» с Брюсом Уиллисом оказался рекламой аккумуляторов

18 октября дочь американского актера Брюса Уиллиса Румер сделала сюрприз поклонникам своего звездного отца, опубликовав у себя в Instagram короткий видеоролик с хештегом «DieHard is Back». «Когда заканчивается одна история, начинается другая», — говорилось в ролике. Фанаты сочли его тизером к очередной части знаменитой франшизы «Крепкий орешек» и пришли в полный восторг.

Однако позже выяснилось, что это был тизер не к фильму, а лишь к двухминутной рекламе автомобильных аккумуляторов бренда Die Hard («Крепкий орешек»), снятой в стиле голливудского боевика с участием 65-летнего Уиллиса. В нем герой Брюса Джон Макклейн с опасностью для жизни добывает для своей заглохшей машины аккумулятор в магазине запчастей и с помощью своей покупки успешно уходит от погони.

В ролике воспроизведена знаменитая сцена в вентиляционной шахте. Вместе с Уиллсом на экране появился и Деворо Уайт, исполнявший в оригинальном фильме роль водителя лимузина Аргайла.

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