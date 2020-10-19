В Одессе умер Владас Грачев — отец  популярного певца Витаса

В минувшую субботу, 17 октября, в Одессе на 73- м году жизни на скончался Владас Аркадьевич Грачев — отец популярного певца Витаса (Виталия Грачева).

По данным пресс-службы певца, у отца Витаса было тяжелое заболевание, которое особенно прогрессировало в последние полгода.

Владас Грачев

Таким образом Виталий Владасович Грачев, он же Витас (латвийская модификация имени Виталий) лишился последнего взрослого близкого родственника. Более того, человека, которому он во многом обязан своими певческими способностями.

В молодости Владас Грачев был солистом вокально-инструментального ансамбля. Мама артиста, художник по костюмам Лидия Михайловна, умерла от онкозаболевания в 2001 году. Дедушка, Аркадий Давыдович Маранцман (умер в Одессе 29 июля 2013 года) тоже обладал неплохим голосом и пел в военном хоре. По словам сестры певца, Яны, после смерти дедушки отношения Витаса с отцом резко испортились, но со временем восстановились.

Витас с отцом

Несчастья и неприятности преследуют 41-летнего певца вот уже длительное время. Помимо тяжелых потерь — смерти родных людей, в мае 2013 года он сбил велосипедистку — она выжила, но получила серьезные травмы. Витас отказался пройти тест на наличие алкоголя в организме и ударил полицейского. В итоге он был лишен водительских прав на полтора года и приговорен к штрафу в сто тысяч рублей за насилие в отношении стража порядка.

Затем он вместе с друзьями устроил стрельбу из пистолета по воронам рядом со своим шикарным особняком на Рублевском шоссе. Благо в оружии был холостые патроны и на певца завели дело только о мелком хулиганстве, арестовав на семь суток…

Витас родился 19 февраля 1979 года в Даугавпилсе, но вскоре семья переехала в Одессу, где он провел все детство. У него — украинское гражданство.

Будущий певец окончил одесскую общеобразовательную школу № 35. С 6 до 9 лет он осваивал аккордеон в музыкальной школе. Позже достаточно долго занимался джаз-вокалом у педагога Анны Рудневой, работал в голосовой пародии и театре пластики. В пародийных номерах подросток изображал не только парней, но и девушек и даже старушек. Он также научился копировать сложные танцевальные движения Майкла Джексона.

Свой первый хит «Опера № 2» Витас написал в 14 лет. С этой композицией он выступал в местных ресторанах. В одном из них начинающего певца приметил продюсер Сергей Пудовкин, пригласивший его в Москву.

После девятого класса юноша поехал «покорять Москву». В российской столице он выпустил клип на песню «Опера № 2», которая сразу же завоевала сердца миллионов и стала хитом.

Знаменитый певец с уникальным фальцетом произвел фурор (в том числе, своей эксцентричностью) на эстраде в начале 2000-х. «Возмутителем спокойствия» сразу же заинтересовалась «примадонна» эстрады Алла Пугачева. На репетиции традиционных «Рождественских встреч» она потребовала от Витаса продемонстрировать его уникальные вокальные данные. Даже Пугачева не могла поверить тому, что слышала в треках певца, который в раз развеял все сомнения, превзойдя самого Сергея Пенкина, голос в четыре октавы которого называют серебряным.

Хитами артиста стали «Мама», «Лист осенний», «Седьмой элемент», «Криком журавлиным», «Только ты». Огромным плюсом певца было то, что текст, музыку и аранжировку он делал самостоятельно, а потому был независим от воротил шоубиза.

В репертуаре певца есть композиции на итальянском языке: «La Donna Mobile», «О Sole Mio», «Nessun Dorma», «Тибетское плато» на китайском, песни на румынском, польском, английском. В 2011 году Витас получил статус мировой звезды, став по версии MTV ASIA лучшим зарубежным артистом года.

За свою карьеру он снял 25 клипов, выпустил несколько альбомов (только с 2001-го по 2013-й им было записано 12 дисков) и даже попробовал себя в качестве киноактера…

И вдруг артиста словно подменили. Он стал все реже давать концерты, меньше времени уделял творчеству. В одной из поездок на Тибет ему приглянулась восточная философия. Он даже прошел посвящение в монахи.

Витас покорил «Поднебесную». В Китае ему воздвигли памятник. И не зря, ведь армия поклонников российского певца в КНР насчитывала миллионы человек. Китайцы называли его «космическим соловьем». Трехметровый памятник представляет из себя образ из клипа «Опера № 2»: Витас стоит во весь рост, с жабрами и аккордеоном.

Певец давненько уже не выступает в России, не бывает он и в Украине, ставшей для него второй родиной.

… Прощание с Владасом Грачевым пройдет во вторник, 20 октября, в Свято-Успенском кафедральном соборе в Одессе. До сих пор неясно, приедет ли Витас: пандемия коронавируса диктует свои условия пересечения госграницы.

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