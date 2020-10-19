После скандала с избиением экс-возлюбленная Бари Алибасова пожаловалась на ад

Бывшая подруга продюсера Бари Алибасова Ляна Фридман собирается подать в суд на экс-возлюбленного. Фридман утверждает, что Алибасов избил ее на съемках телешоу, а побои привели к параличу правой стороны лица. В комментарии «Собеседнику» Ляна утверждает, что ей пришлось долгое время провести в больнице.

«После того, как я сообщила о своем желании привлечь Бари к ответственности по статье „побои“, моя жизнь превратилась в ад… Я решила подать в суд, потому что Алибасов, не Алибасов — а все мы должны отвечать по закону», — заявила Фридман.

Экс-подруга Алибасова не понимает, что могло спровоцировать вспышку гнева. «Думаю, на той передаче он просто хотел сделать шоу. Он подкрался незаметно… Как-то не по-мужски повел себя. Мое внимание как раз было направлено на ведущего. А он как-то сбоку подошел», — объяснила Фридман.

Адвокат Ляны Фридман согласна, что есть все шансы привлечь Алибасова к ответственности. При этом юрист предупреждает, что наказанием не обязательно должно стать тюремное заключение — суд может привлечь продюсера к общественным работам.

Напомним, ранее стало известно, что Алибасов проходил курс лечения в психиатрической клинике.

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