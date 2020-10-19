Любовница Тарзана нашумевший фейк связала со своим скандалом

Актриса Анастасия Шульженко, подтвердившая, что действительно состояла в интимных отношениях с Тарзаном и что последний раз они виделись 19 августа, связала события того дня с нашумевшим фейком о людях, под видом волонтеров раздающих медицинские маски, пропитанные наркотическими средствами.

Свое «откровение» Шульженко опубликовала в сториз в Instagram: «Теперь я поняла, что произошло 19 августа 2020 года».

Подробно о фейке, «блуждающем» по мессенджерам и соцсетям рассказала «Медуза», отметив, что сообщения о «волонтерах», травящих людей и грабящих квартиры, начали активно распространяться с середины октября этого года. Но это, так сказать, вторая волна — до этого подобные сообщения распространялись во время начала пандемии коронавируса — весной 2020 года.

При этом российские правоохранительные органы заявляли, что распространяемые сообщения «имеют все признаки фейка»: в них нет ссылки на источник информации, конкретного указания населенного пункта, где это происходило.

Ранее участие Шульженко в программе Андрея Малахова расстроило Королеву и Тарзана, которого после нервного срыва увезли в больницу.

Фото Анастасии Шульженко из соцсетей.

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