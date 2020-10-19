Позитив расплакался во время интервью из-за вопроса о жене

Солист распавшейся группы «Время и Стекло» Позитив (Алексей Завгородний), который покинул шоу «Танці з зірками» из-за коронавируса, не сдержал эмоций во время откровенного интервью программе ЖВЛ. Он расплакался, отвечая на вопрос о жене.

С Анной Андрийчук Алексей знаком с 15 лет. Их отношения прошли испытания на прочность неопределенностью, безденежьем и успехом. Позитив очень благодарен любимой за поддержку и веру. Особенно, в самом начале карьеры, когда Позитив был никому не известным начинающим музыкантом.

«У меня была копилка. Я разбивал копилку, шел в супермаркет с мелочью… Это было ужасно, конечно. И то, как Аня меня поддерживала тогда, и то, как она вселяла вот эту уверенность, которую ты теряешь. Я ей готов поставить памятник при жизни. Этот человек действительно помог мне пережить этот период… Это очень важно для любого мужчины», — на этих словах Алексей расчувствовался и не сдержал слезу.

Он признался, что их отношения могла разрушить ревность, поскольку и он и Анна — очень ревнивые.

«Аня ревновала ко всем, а сейчас Настя Каменских — ее лучшая подруга. Еще когда не было романа у Леши с Настей, мы с ней ходили вместе по магазинам», — рассказал Алексей.

Также Анна ревновала Алексея к коллеге по группе Наде Дорофеевой, но он смог убедить любимую, что поводов у нее нет. Музыкант не скрывает, что слухи о личной жизни и якобы романах ранят его и негативно влияют на семейные отношения. Во время «Танців» стали говорить о романе Позитива с партнершей по паркету Юлией Сахневич.

«Мы все играем в любовь. На паркете. Шуры-муры, интриги, расследования — иногда бесят», — говорит Позитив. В окружении музыканта говорят, что в последнее время его отношения с женой испортились. Но эти слухи Алексей не комментирует. Лишь говорит, что сложнее года в его жизни не было.

Сейчас Алексей восстанавливается после коронавируса, готовится к прощальному концерту «Время и Стекло» в Киеве. Он также выступает в группе MOZGI и вместе с ПТП ведет интернет-шоу.

Фото Instagram.com/positiff, annchuk/?hl=uk

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