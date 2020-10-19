Позитив рассказал о подготовке к "последнему танцу" с Надей Дорофеевой

Покинувший телешоу «Танці з зірками-4» Позитив (Алексей Завгородний) решил сосредоточиться на своем полном выздоровлении от COVID-19 и подготовке к прощальному концерту группы «Время и стекло» 30 октября. Об этом он сообщил в своем Instagram, не забыв поблагодарить свою партнершу по шоу Юлию Сахневич.

«В этом шоу для меня герои не только звездные участники, но и их партнеры. Юля, поправляйся быстрее и снова радуй нас невероятными танцами! Ну, а пока все силы — на восстановление и подготовку к Последнего танца „Время и Стекло“ во Дворце „Украина“. Увидимся снова 30 октября!», — написал он.

В комментариях пользователи в очередной раз признались исполнителю в любви.

«Для меня победителями были и останетесь вы ребята. Ещё раз убеждаюсь, что мой кумир — лучший. Выздоравливай и удачи тебе на концерте 30 октября, здоровье важнее», — написал фанат lesha_pozitiff.

Напомним, в начале августа у солистки «Время и Стекло» Нади Дорофеевой и ее супруга, Владимира Дантеса, также поднялась температура, однако ПЦР-тест оказались отрицательными.

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