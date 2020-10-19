Умер знаменитый польский актер – уроженец Львова и звезда фильмов Анджея Вайды

В Варшаве скончался знаменитый польский актер Войцех Пшоняк. Как сообщает издание The First News, ему было 78 лет. Войцех родился во Львове 2 мая 1942 года. После 1945 года его семья переехала в польский город Гливице.

С 1959 года Пшоняк выступал в любительских и студенческих театрах, в 1961 году создал любительское кабаре «Красный Жираф». Актерское образование получил в Государственной высшей театральной школе в Кракове. Работал в ведущих театрах Польши, а также во французских театрах.

Международную известность Войцех Пшоняк получил, снимаясь в фильмах легендарного польского режиссера Анджея Вайды — в том числе в картинах «Земля обетованная», «Дантон» (где Жерар Депардье играл Дантона, а Пшоняк — Робеспьера), «Корчак», «Свадьба», «Пилат и другие» (в этом фильме 1971-го года по мотивам библейских эпизодов из романа Михаилу Булгакова «Мастер и Маргарита» Пшоняк сыграл роль Иешуа).

В 2011 году Пшоняк снялся в картине Ежи Гофмана «Варшавская битва 1920 года».В общей сложности актер сыграл более, чем в ста кинолентах.

Войцех Пшоняк является кавалером французского ордена «За заслуги», который ему вручили в 2008 году за вклад в развитие польско-французских отношений в области культуры. А в 2018 году он получил также французский орден Искусств и литературы.

Фото Darek Delmanowicz/PAP

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