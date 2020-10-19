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Шоу-бизнес

Именинница Леся Никитюк рассекретила самый дорогой для нее подарок

17:33 19 октября 2020
Леся Никитюк

Ведущая проектов «Хто зверху?» и «Ле Маршрутка» на Новом канале Леся Никитюк, заявившая ранее об уходе из телевидения, отмечает день рождения. 19 октября ей исполнилось 33 года. По этому поводу Леся опубликовала пост в Instagram, в котором поблагодарила своих родителей за оптимизм, друзей и рассекретила самый дорогой подарок. И это вовсе не роскошные украшения или другие материальные ценности. Самым дорогим подарком для Никитюк стал выход нового сезона ее программы.

«Надела венок, села на стульчик и жду поздравлений. Я благодарю Бога за возможности и реализацию! Спасибо родителям за свой оптимизм, спасибо друзьям за то, что вы есть. Лучший подарок — это Ле Маршрутка в 18:00 на Новом канале и вафельный торт мамы Кэт», — написала Никитюк.

Подписчики в сети, среди которых немало знаменитостей — Оля Цибульская, Александр Пономарев, MamaRika, Лилия Подкопаева и другие, поздравляют Лесю с днем рождения, желают ей счастья и принца.

Фото Instagram lesia_nikituk

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