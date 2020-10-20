Актер Джефф Бриджес сообщил, что у него рак

Знаменитый американский актер Джефф Бриджес объявил в соцсетях, что у него выявили рак крови — лимфому. «У меня диагностировали лимфому. Хотя это серьезная болезнь, мне повезло, что у меня отличная команда врачей и прогноз хороший. Начинаю лечение и буду держать вас в курсе моего выздоровления», — написал 70-летний актер.

As the Dude would say. New S**T has come to light.



I have been diagnosed with Lymphoma. Although it is a serious disease, I feel fortunate that I have a great team of doctors and the prognosis is good.



Im starting treatment and will keep you posted on my recovery. — Jeff Bridges (@TheJeffBridges) October 20, 2020

Бриджес также воспользовался случаем напомнить своим фанатам о необходимости явиться на президентские выборы и проголосовать.

Джефф Бриджес известен по фильмам «Большой Лебовски», «Человек со звезды», «Претендент», «Король-рыбак», «Любой ценой». За свою почти 50-летнюю карьеру он номинировался на премию «Оскар» семь раз и один раз ее получил — за роль в картине 2009-года «Сумасшедшее сердце».



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