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Шоу-бизнес

Актер Джефф Бриджес сообщил, что у него рак

8:42 20 октября 2020
Джефф Бриджес

Знаменитый американский актер Джефф Бриджес объявил в соцсетях, что у него выявили рак крови — лимфому. «У меня диагностировали лимфому. Хотя это серьезная болезнь, мне повезло, что у меня отличная команда врачей и прогноз хороший. Начинаю лечение и буду держать вас в курсе моего выздоровления», — написал 70-летний актер.

Бриджес также воспользовался случаем напомнить своим фанатам о необходимости явиться на президентские выборы и проголосовать.

Джефф Бриджес известен по фильмам «Большой Лебовски», «Человек со звезды», «Претендент», «Король-рыбак», «Любой ценой». За свою почти 50-летнюю карьеру он номинировался на премию «Оскар» семь раз и один раз ее получил — за роль в картине 2009-года «Сумасшедшее сердце».

Фото Instagram

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