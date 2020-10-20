Жан-Клод Ван Дамм спас от смерти чихуахуа

Бельгийский и американский актер Жан-Клод ван Дамм, отметивший 19 октября свой 60-летний юбилей, спас от смерти чихуахуа. Как сообщает Euronews, собачку из Болгарии по кличке Рая, которую в сентябре продали новым хозяевам из Норвегии, собирались усыпить из-за того, что документы на нее оказались поддельными. Раю отказывалась регистрировать в Норвегии и не желали принимать обратно в Болгарию. Эвтаназия песика, помещенного в изолятор, была запланирована на 22 октября.

Купивший трехмесячного щенка житель Осло Алексей Иверсен создал петицию в защиту Раи, которую подписали более 12 тысяч человек. «Я считаю, что такое обращение с щенком абсолютно бесчеловечно, это противоречит всем моим моральным ценностям. Я понимаю, что были проблемы с документами, и также понимаю, что в этом есть моя вина — я должен был хорошо все проверить. Но собака тут не при чем, и наказание совершенно не соответствует преступлению», — написал Иверсен.

Петиция привлекла внимание ван Дамма. Звезда многочисленных боевиков записал видео, в котором призвал не убивать собачку. «Умоляю, измените свое решение», — попросил актер в день своего рождения, держа на руках своего собственного питомца породы чихуахуа. Актер также призвал своих многочисленных фанатов подписать петицию и помочь спасти Раю.

После того, как дело получило такой резонанс, болгарские власти пошли на попятный и разрешили Рае вернуться на родину.

Please, sign this @Change petition and help me save a puppy https://t.co/yTxPuXzk3X — Jean-Claude Van Damme (@JCVD) October 17, 2020

Фото Facebook

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