В причастности к гибели дочери Конкина заподозрили первого мужа

Обстоятельства гибели 32-летней дочери актера Владимира Конкина все еще до конца не выяснены. Тем временем адвокат семьи Конкиных провела собственное расследование трагедии и нашла еще одного подозреваемого. Юрист в интервью kp.ru посоветовала следователям обратить внимание на первого мужа Софии Конкиной Руслана Подгорного.

Сведения, собранные адвокатом, указывают на то, что Конкина после развода с бывшим мужем не общалась. Но гражданский супруг Софии Михаил Серов поддерживал отношения с семьей Руслана. Выясняя, что могло связывать двух мужчин, адвокат пришла к выводу, что первый и второй мужья Софии могли вступить в сговор, чтобы отомстить семье Конкиных.

«Возможно, они вступили в сговор с целью похищения внучки Конкина, единственной дочери Софии», — предполагает адвокат семьи Конкиных Юлия Нитченко. Также есть версия, что первый муж Софии мог попытаться отомстить семье жены за былые обиды.

«В 2001 году Подгорный пытался завладеть квартирой (Владимира) Конкина… Хотел воспользоваться беспомощным состоянием… В то время актер лежал в больнице, но, несмотря на критическое состояние, был в здравом уме и не подписал документы», — выяснила адвокат.

Сейчас бывший муж Софии Конкиной находится в розыске. Мужчине заочно вынесен приговор по статье о мошенничестве. Обвиняемый воспользовался тем, что был отпущен под домашний арест, и сбежал от правосудия. Мать Подгорного также не появляется по постоянному месту жительства и, возможно, уже не в России.

Напомним, 32-летняя София Конкина скончалась 23 сентября, после того как захлебнулась водой в бассейне фитнес-клуба. Экспертиза выяснила, что перед бассейном София приняла алкоголь и сильное снотворное диазепам. Сейчас следствие сосредоточилось на выяснении, по своей ли воле София выпила смертельно опасный «коктейль» или же медицинский препарат был подмешан в вино.

Фото mimimishka3377/Instagram

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