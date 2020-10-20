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Пальто жены Джастина Бибера Хейли Болдуин стоимостью 10 тысяч долларов сравнили со шваброй

9:42 20 октября 2020
Хейли Болдуин

Американская модель Хейли Болдуин, жена канадского певца Джастина Бибера и дочь актера Стивена Болдуина, вышла в свет в пальто от модного итальянского бренда Bottega Veneta стоимостью 9450 долларов. Светло-желтое пальто из овчины внизу отделано длинной толстой бахромой. Авторитетные стилисты называют бахрому украшением модного гардероба в этом сезоне.

Однако, как пишет издание Page Six, дорогой наряд впечатлил далеко не всех. Пользователей соцсетей раскритиковали обновку 23-летней Хейли. Ее пальто сравнивали со шваброй, сырными палочками, картофелем фри, лапшой.

«Хейли сказала: «Хочу быть шваброй сегодня», — написала одна из пользовательниц Twitter, сопроводив фотографию Болдуин в пальто изображением инструмента для уборки.

«Наряд Хейли хорош, если отрезать эти толстые скакалки внизу пальто», - написал другой комментатор. А третий добавил: «Хейли, девочка. Ты знаешь, что я люблю тебя. Но дорогая, какого черта на тебе эта тряпка с автомойки?». 

Многие удивлялись, как модель умудрилась сохранить свое светлое длинное пальто таким чистым во время прогулки по улицам Нью-Йорка.

Фото Instagram

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