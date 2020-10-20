Любовница Тарзана отомстила Королевой

Любовница Тарзана актриса Анастасия Шульженко отомстила Наташе Королевой. Она разгромила ее пост о том, что ее семья стала жертвой медиабуллинга, и что на их с Сергеем месте может оказаться любой звездный союз. По мнению певицы, «растоптать» брак можно с помощью травли. Правда, в посте она забыла упомянуть причину скандала и шумихи вокруг ее семьи.

Ее прояснила в своем новом посте любовница Тарзана Анастасия Шульженко, процитировав классика: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему» Лев Толстой «Анна Каренина».

«Как же это мило, когда люди не берут на себя ответственность за свои поступки, когда виноваты все вокруг: проститутки, клофелинщицы, вещества, злобные зелёные человечки (или это были сущности, я просто не заметила, тоже была под „веществами“), ретроградный меркурий, ТВ, СМИ, Эрнст в конце концов, ах нет, не он, заговорщики против него! Да кто угодно, можно перечислять и дальше дурацкие оправдания и предположения, но это не ко мне, это к тому, кто на 200% м@@@к (буквы можете сами поставить, кому как нравится)», — пишет актриса.

Шульженко едко высмеивает слова Королевой и ее оправдания, подчеркивает, что мужчина, совершивший проступок, должен нести ответственность за свои действия, а не обвинять всех вокруг. Также Анастасия благодарит СМИ за огласку ситуации и поддержку. Говорит, что опубликовала их с Тарзаном историю исключительно, чтобы защитить себя после того, как ее обвинили в краже драгоценностей.

«СМИ виноваты», а я им хочу сказать спасибо зато, что дали мне возможность защитить себя! Ибо с имеющимся административным ресурсом, люди со звездой во лбу могут творить, что угодно! А мне простой смертной (я причисляю себя к таким), что делать? Как защитить себя? Тихо и мирно смириться с тем, что хотят на меня повесить? Почему никто упорно не хочет слышать, что я всё предала огласке только после того, как объявили о несуществующей пропаже, у меня не было другого выбора, меня обвинили в том, чего я не совершала и могли дать срок!!!", — уверяет Шульженко и добавляет, что больше не даст себя в обиду.

Напомним, Тарзан признал, что изменял Королевой с Шульженко и публично покаялся в этом. Уверял, что его «опоили» чем-то и он не понимал, что творит. Его любовницу обвинили в краже драгоценностей и шантаже. Анастасия оказалась не из робкого десятка и активно выступает в сети, раскрывая новые подробности их отношений. Также она стала героиней теле-шоу, в которых рассказала об отношениях с Тарзаном.

Королева в свою очередь заявила, что Шульженко хотела стать суррогатной матерью для них с Сергеем.

Фото Instagram.com/anastasiya.shulzhenko



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