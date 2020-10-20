28.28 / 28.47 33.08 / 33.49
Киев: +8
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Жена Ефремова заподозрила сговор адвокатов

10:49 20 октября 2020
жена ефремова

Жена актера Михаила Ефремова отказалась заключать примирительное соглашение с семьей потерпевших от смертельного ДТП. С одной стороны, соглашение дало бы повод пересмотреть наказание актеру. Но, как сообщает ТАСС, супруга Ефремова заподозрила некий подвох и сговор адвокатов, а потому переговоры о примирительных соглашениях были прекращены.

«Да, мы вели такую работу, — рассказал защитник Ефремова Андрей Алешкин. — Было высказано недоверие: якобы между мною и Добровинским (адвокатом потерпевших) есть некая договоренность, которой, естественно, на тот момент не было. Софья (Софья Кругликова, жена Ефремова) прервала всяческие переговоры».

Защитник опроверг, что якобы потерпевшая семья могла потребовать от Ефремова слишком многого. «Не было каких-то заоблачных требований. Первым требованием было письменное извинение в адрес потерпевших», — сказал адвокат.

Напомним, Ефремов был приговорен к восьми годам колонии за смертельное ДТП. 20 октября суд рассмотрит жалобы адвокатов и осужденного на приговор. Пока изучаются новые обстоятельства, Ефремов не отправлен в колонию, а находится в московском СИЗО.

Фото hmuzhyazheny.ru

217

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
дождливая осенняя погода

Дожди принесут похолодание: синоптики рассказали о погоде в выходные

Сергей Глушко и Анастасия Шульженко

Любовница Тарзана отомстила Королевой

Потепление уже не за горами: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни

Потепление уже не за горами: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни

кернес

Невестка Кернеса сообщила о состоянии его здоровья

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер