Жена Ефремова заподозрила сговор адвокатов

Жена актера Михаила Ефремова отказалась заключать примирительное соглашение с семьей потерпевших от смертельного ДТП. С одной стороны, соглашение дало бы повод пересмотреть наказание актеру. Но, как сообщает ТАСС, супруга Ефремова заподозрила некий подвох и сговор адвокатов, а потому переговоры о примирительных соглашениях были прекращены.

«Да, мы вели такую работу, — рассказал защитник Ефремова Андрей Алешкин. — Было высказано недоверие: якобы между мною и Добровинским (адвокатом потерпевших) есть некая договоренность, которой, естественно, на тот момент не было. Софья (Софья Кругликова, жена Ефремова) прервала всяческие переговоры».

Защитник опроверг, что якобы потерпевшая семья могла потребовать от Ефремова слишком многого. «Не было каких-то заоблачных требований. Первым требованием было письменное извинение в адрес потерпевших», — сказал адвокат.

Напомним, Ефремов был приговорен к восьми годам колонии за смертельное ДТП. 20 октября суд рассмотрит жалобы адвокатов и осужденного на приговор. Пока изучаются новые обстоятельства, Ефремов не отправлен в колонию, а находится в московском СИЗО.

Фото hmuzhyazheny.ru

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