Голая Настя Каменских показала свою свободу

Популярная певица Настя Каменских, раскрывшая секрет семейного счастья с Потапом, снова взбудоражила сеть. Звезда опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором позирует обнаженной в бассейне, продемонстрировав свою пятую точку. Настя не стесняется показывать свою фигуру, называет это свободой быть собой.

«Свобода быть собой, принятие и любовь к себе — ценнейшие дары, которые каждый человек может преподнести себе сам», — подписала пикантный снимок певица.

Как и следовало ожидать, подписчики взорвались комментариями. Одни восхищаются смелостью и фигурой Насти, другие критикуют ее за откровенность и то, что та слишком часто публикует оголенные фото. .

Как ранее говорила Настя, хейт ее совершенно не волнует. Она не читает комментарии.

Фото Instagram.com/kamenskux/?hl=uk

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