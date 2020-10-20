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Шоу-бизнес

Полуголая Бритни Спирс напугала фанатов танцем в стиле стриптизерш

12:45 20 октября 2020
Бритни Спирс

Бритни Спирс опубликовала в Instagram очередное видео, озадачившее ее фанатов. Американская певица в черных трусиках, сексуальном красном топе и туфлях на высоких каблуках исполняет под песню Мадонны танец в стиле стриптизерш. «Красное!!! PS… Обычно я никогда не танцую с волосами, собранными в пучок… У меня нет резинки, поэтому я сотворила нечто вроде магии без нее. Посмотрите — удержалось!!!», — подписала 38-летняя Бритни этот пост.

Фанаты Спирс выразили обеспокоенность ее душевным состоянием. «На это больно смотреть», «Ее кто-то накачивает наркотиками», «У меня такое чувство, будто я должен оставить 20 долларов и уйти», «Впечатление такое, будто она танцует перед одним из этих двухсторонних зеркал-шпионов, не зная, что ее снимают», «С ней явно что-о не в порядке» — писали в комментариях. А кто-то призывал певицу вспомнить о том, что она мать двух сыновей и просил ее проявить уважением к ним и себе самой, отказавшись от подобных танцев на камеру.

На днях Бритни, которая пытается избавиться от опеки, которую 12 лет назад получил над ней ее отец Джейми Спирс, добилась небольшой победы. Суд удовлетворил ходатайство адвокатов Бритни о расширении состава ее юридической команды. Сама певица на слушании не присутствовала.

Бритни Спирс уже далеко не впервые публикует видео, заставляющее фанатов усомниться в ее психическом здоровье. Так, ранее она обнародовала не менее странный ролик — тоже под музыку Мадонны.


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