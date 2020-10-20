«Как же больно»: два года назад Марина Поплавская погибла в жуткой аварии

Актриса Марина Поплавская погибла в жуткой аварии под Киевом ровно два года назад. Автобус с артистами «Дизель Шоу» врезался в фуру. Шансов выжить у 48-летней Марины не было.

Коллеги актрисы все еще не могут поверить и смириться с тем, что их любимой Маришы нет с ними. Ей юмористы посвящают номера в каждом шоу и говорят, что Поплавскую заменить невозможно.

Во вторую годовщину трагедии на официальной странице «Дизель Студио» в Instagram появился трогательный пост, посвященный Марине Поплавской. Коллеги признаются ей в любви и скорбят.

«Города могут восхищать, музыка может вдохновлять, кино может наполнять смыслами, книга — дарить мечты. А человек? Человек может любить и человека нужно любить. Так Ты нас учила. А ещё Человека нужно помнить, дорогая наша Маринка, Марина Францевна, Лялюня… Теперь мы это точно знаем.

Как же больно все ещё от понимания того, что никогда больше мы не услышим от тебя ни одной истории о твоей любви. К нам, к миру, к каждому человеку в нем, к природе, к тем, кто давно не с нами. Твое умение любить научило нас всех: ничего нет в мире более важного. Ты любила даже тех, кого не знала, кто был по другую сторону экранов, сидел в зале, восхищался и аплодировал тебе. Это большой дар обладать такой силой, что теперь, смотря на фото или видео с тобой, все равно чувствуешь только ЛЮБОВЬ. И, к счастью, в обе стороны.

И если человек и есть Планета, то спасибо за то, что наши планеты вращались синхронно, плыли рядом, творили вместе. Скучаем по тебе, дорогая Маринка!", — пишут в сети.

Марина Поплавская запомнилась яркими образами в КВН в команде «Девчонки из Житомира», концертах «Дизель Шоу». Профессиональной актрисой она себя никогда не считала. С детства мечтала быть учительницей. После окончания школы поступила в Житомирский государственный университет, 23 года проработала учителем украинского языка и литературы в одной из житомирских школ. Даже когда выступала в юмористическом коллективе, с 2015 года, не оставляла своих учеников.

«Я очень люблю детей, школу, атмосферу в ней и жить без этого не могу… Очень много образов я подсматриваю именно здесь. Особо ярким получился образ колоритной директрисы в скетчкоме „На троих“, списанный с моей первой школьной учительницы Надежды Константиновны Безъязыковой», — рассказывала Марина в интервью.

Марина ценила в людях индивидуальность, доброту и талант. Ей импонировали яркие, харизматичные актрисы: Фаина Раневская, Людмила Гурченко, Татьяна Васильева.

Долгие годы Марина комплексовала из-за своей внешности, боролась с лишним весом. Но в последнее время она нашла гармонию и перестала реагировать на шутки по поводу внешности. Она приняла и полюбила себя.

«Первый и единственный рецепт, которым я поделюсь: возлюби себя», — повторяла она.

А еще больше она любила своих близких: сестру, племянниц, коллег по «Дизель Шоу», которых называла своей семьей. А коллеги называли ее мамой и королевой.

Похоронили Поплавскую 22 октября на центральной аллее Корбутовского кладбища в Житомире.

После смерти актрисы коллеги выпустили о ней документальный фильм.

Фото Instagram.com/dizelstudio/?hl=uk, архив «Дизель Шоу».

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