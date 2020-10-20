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Шоу-бизнес

Полякова пригрозила критикам серьезной "расправой"

15:37 20 октября 2020
Оля Полякова

Певица Оля Полякова, недавно заявившая критикам, что она в восторге от своего голоса и манеры исполнения, пригрозила фолловерам, оставляющим на ее страничке в соцсетях негативные комментарии, «баном».

«Читаю ваши комментарии, в основном, они хорошие. Ну, а кто пишет гадости, то с этого дня официально заявляю — буду блокировать. Потому что считаю свою страницу ценной. Я даю вам ценные советы, я пускаю вас в свой мир, в свою вселенную и эта вселенная интересна», — говорит Полякова на видео, размешенном в сториз на Instagram.

Тем же, кому не нравится вселенная Поляковой с «детьми, козами, кулинаркой и ценными важными мотивационными советами», вход в нее будет запрещен.

Певица пообещала не только удалять негативные комментарии, но и навсегда блокировать их авторов.

Ранее Оля Полякова ужаснулась словам своей младшей дочки Алисы, которая пообещала «вырезать всю семью» друга сестры, которого заметила с другой девушкой.

Фото Ольги Поляковой из соцсетей.

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