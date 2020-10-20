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Слава Каминская призналась, почему развелась с мужем

15:53 20 октября 2020
Слава Каминская из группы «НеАнгелы»

Солистка группы «НеАнгелы» Слава Каминская, рассказавшая ранее о новом избраннике и третьей свадьбе, назвала истинную причину развода со вторым мужем Эдгаром. Она не скрывает, что инициатива разойтись принадлежит именно Эдгару. Тогда Слава тяжело переживала, пыталась спасти брак, обращалась к психологу. Но сейчас благодарна бывшему мужу за такой шаг. Об этом она рассказала в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина».

«Сейчас мы общались, когда отдыхали с детьми — в последний раз мы так разговаривали по душам, наверное, когда познакомились. И я смотрю — очень многое в нем поменялось. Ну и во мне, понятно. Он помудрел чуть-чуть. И если бы он был тогда, когда мы расходились, такой, как сейчас, вряд ли бы мы разошлись», — поделилась Слава Каминская в интервью ведущему Тимуру Мирошниченко.

После развода Эдгар называл основными причинами их со Славой расставания ее необоснованную ревность и постоянное стремление к усовершенствованию внешности, включая пластические манипуляции со своим телом. Но у Славы есть собственная версия расставания.

«Просто мы перестали быть друг другу интересны, подпитывать друг друга. У каждого своя работа, и когда люди не находятся много времени вместе, теряется эта связь. Мы много времени проводили порознь — я на концертах, он со своими грудями. Он из операционной не вылезал, он такой трудоголик. Ну и я тоже от концертов никогда не отказывалась. И мне кажется, это основная проблема, что просто у нас интересы поменялись, нам уже не о чем было говорить. И как-то оно так все потихоньку угасло. Сейчас же мы общаемся намного лучше, чем когда жили в браке», — откровенно рассказала Слава.

Сейчас она относится к разводу по-философски и с благодарностью. Ведь считает, что если в браке человек несчастен, то не нужно себя мучить.

«Многие же живут в браке, ненавидят друг друга. Но живут, потому что для социума так нужно. Кому нужно? Нужно быть счастливым для самого себя. Я бы никогда не ушла, честно скажу. Я ему безумно благодарна за этот первый шаг. В жизни реально может всякое случиться. Может, мы даже когда-нибудь помиримся и будем жить вместе, оно же все непредсказуемо», — не исключает Каминская.

Напомним, год назад, после пяти лет супружеской жизни, певица Слава Каминская развелась с пластическим хирургом Эдгаром Каминским. После публичных выяснений отношений бывшие супруги нашли общий язык и вместе воспитывают сына Леона и дочь Лауру.

Славе приписывают роман с известным политиком, а Эдгар строит отношения с девушкой по имени Ольга.

Фото Instagram.com/babaslavka/?hl=uk

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