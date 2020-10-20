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Шоу-бизнес

"Тоскую по запахам": Фагот из ТНМК заразился коронавирусом

16:31 20 октября 2020
Олег Фагот Михайлюта

Лидер группы ТНМК Фагот (Олег Михайлюта), рассказавший ранее «ФАКТАМ» о жизни на карантине, заразился коронавирусом. Об этом музыкант сообщил на своей странице в Facebook. По словам Фагота, сначала жутко ломило все тело, а сейчас пропало обоняние. Во время болезни он больше всего тоскует по запахам. Также Олег предостерегает всех и просит быть внимательными к своему здоровью.

«Я, конечно, понимал, что все пройдем через этот коронакипиш, но надеялся, что со мной это произойдет как можно позже, если вообще не обойдет. Но случилось именно так и тест показал мне, что отныне я официально коронованная личность. В начале болезни ломало серьезно, сейчас попустило, но никому такого не советую. Поэтому верить или нет, это все вопрос личный. Но берегите себя и своих близких более тщательно, потому что их вам никто не заменит. Больше всего скучаю по запахам, потому что мир без них неполноценный», — написал Фагот.

Фото Instagram.com/tnmkongo/?hl=uk

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